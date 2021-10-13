Twitter тестирует новый формат рекламы. Ее добавят в раздел комментариев

Социальная сеть Twitter тестирует новый формат рекламы. Она появится в разделе комментариев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу продаж Twitter Брюса Фалька.
"С сегодняшнего дня мы пробуем что-то другое и тестируем новый формат рекламы в обсуждениях в Twitter", - написал Фальк.
По его словам, принять участие в тестировании нового формата рекламы смогут пользователи приложений для iOS и Android.
"Если вы участвуете в этом тесте, то сможете видеть рекламу после первого, третьего или восьмого ответа под твитом", - добавил он.
Напомним, ранее Twitter добавил новую функцию, которая позволяет удалять подписчиков.