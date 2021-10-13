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Twitter тестує новий формат реклами. Її додадуть в розділ коментарів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Соціальна мережа Twitter тестує новий формат реклами. Вона з'явиться в розділі коментарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу продажів Twitter Брюса Фалька.

"З нинішнього дня ми пробуємо щось інше і тестуємо новий формат реклами в обговореннях в Twitter", - написав Фальк.

За його словами, взяти участь у тестуванні нового формату реклами зможуть користувачі додатків для iOS і Android.

"Якщо ви берете участь у цьому тесті, то зможете бачити рекламу після першої, третьої або восьмої відповіді під твітом", - додав він.

Нагадаємо, раніше Twitter додав нову функцію, яка дозволяє видаляти передплатників.

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