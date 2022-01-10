Twitter тестирует функцию видеореакции: как она будет работать

Некоторые пользователи и сотрудники издания The Verge обеспокоены тем, что твиты с реакциями в будущем могут использовать для преследования. В конце концов, Twitter сказал, что для него безопасность людей является приоритетом.

"Хотя мы не ожидаем, что новая функция будет использоваться в ущерб, мы будем внимательно следить за использованием продукта и гарантировать, что любые злоупотребления будут рассматриваться в соответствии с правилами Twitter",- заявила представительница компании Вивиана Виволл.

Как будет работать новая функция

В настоящее время она доступен для ограниченного круга пользователей iOS.

В меню ретвита будет кнопка "Цитировать твит с реакцией". После нажатия можно будет сделать фото или же видео. Также можно выбрать медиаконтент из собственной галереи.