Twitter тестирует функцию видеореакции: как она будет работать

Twitter начал тестирование новой и полезной функции. Уже вскоре пользователи платформы смогут оставлять собственные видеореакции на публикации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Некоторые пользователи и сотрудники издания The Verge обеспокоены тем, что твиты с реакциями в будущем могут использовать для преследования. В конце концов, Twitter сказал, что для него безопасность людей является приоритетом.
"Хотя мы не ожидаем, что новая функция будет использоваться в ущерб, мы будем внимательно следить за использованием продукта и гарантировать, что любые злоупотребления будут рассматриваться в соответствии с правилами Twitter",- заявила представительница компании Вивиана Виволл.
В настоящее время она доступен для ограниченного круга пользователей iOS.
В меню ретвита будет кнопка "Цитировать твит с реакцией". После нажатия можно будет сделать фото или же видео. Также можно выбрать медиаконтент из собственной галереи.