UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Twitter тестирует функцию видеореакции: как она будет работать

Автор: Сергей Пышкин

Twitter начал тестирование новой и полезной функции. Уже вскоре пользователи платформы смогут оставлять собственные видеореакции на публикации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Некоторые пользователи и сотрудники издания The Verge обеспокоены тем, что твиты с реакциями в будущем могут использовать для преследования. В конце концов, Twitter сказал, что для него безопасность людей является приоритетом.

"Хотя мы не ожидаем, что новая функция будет использоваться в ущерб, мы будем внимательно следить за использованием продукта и гарантировать, что любые злоупотребления будут рассматриваться в соответствии с правилами Twitter",- заявила представительница компании Вивиана Виволл.

Как будет работать новая функция

В настоящее время она доступен для ограниченного круга пользователей iOS.

В меню ретвита будет кнопка "Цитировать твит с реакцией". После нажатия можно будет сделать фото или же видео. Также можно выбрать медиаконтент из собственной галереи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Twitter