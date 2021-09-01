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Twitter тестирует безопасный режим, чтобы оградить пользователей от оскорблений

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Вашингтон, Среда 01 сентября 2021 21:17
Twitter тестирует безопасный режим, чтобы оградить пользователей от оскорблений Фото: Twitter тестирует функцию блокировки аккаунтов за оскорбления пользователей (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В социальной сети Twitter запустили функцию, которая позволяет блокировать аккаунты за оскорбления и троллинг других пользователей. Включить безопасный режим можно в настройках, и система будет автоматически на неделю блокировать нежелательные учетные записи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог компании Twitter.

"Мы вводим безопасный режим - функцию, которая позволяет автоматически уменьшить количество нежелательных взаимодействий в Twitter, что, в свою очередь, улучшает общественное обсуждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что безопасный режим - это функция, которая на семь дней вносит в черный список аккаунты за использование потенциально оскорбительных слов (ругательств или разжигающих ненависть комментариев), а также за публикацию многочисленных или непрошеных ответов твитты и упоминаний.

Первоначально режим будет протестирован на небольшой группе пользователей.

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