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Twitter тестує безпечний режим, щоб захистити користувачів від образ

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Вашингтон, Середа 01 вересня 2021 21:17
Twitter тестує безпечний режим, щоб захистити користувачів від образ Фото: Twitter тестує функцію блокування акаунтів за образи користувачів (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У соціальній мережі Twitter запустили функцію, яка дозволяє блокувати акаунти за образи і тролінг інших користувачів. Включити безпечний режим можна в Налаштуваннях, і система буде автоматично на тиждень блокувати небажані облікові записи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог компанії Twitter.

"Ми вводимо безпечний режим-функцію, яка дозволяє автоматично зменшити кількість небажаних взаємодій в Twitter, що, своєю чергою, покращує громадське обговорення", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Безпечний режим - це функція, яка на сім днів вносить в чорний список акаунти за використання потенційно образливих слів (лайок або розпалюють ненависть коментарів), а також за публікацію численних або непрошених відповідей твіти і згадок.

Спочатку режим буде протестований на невеликій групі користувачів.

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