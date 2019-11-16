Twitter разъяснил, что подпадает под запрет политической рекламы

Корпорация Twitter уточнила правила запрета на политическую рекламу в ее сервисе микроблогов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Так, с 22 ноября под запрет в Twitter попадут любые платные ссылки на кандидатов, политическую партию, избранного или назначенного госслужащего, выборы, референдумы или избирательные бюллетени.



Кроме того политической рекламой будет считаться контент со ссылками на законодательство, постановление, директиву или судебный результат. Запрещаются призывы к голосованию, пропаганда за или против любого из перечисленного выше контента, а также просьбы о финансовой поддержке.

Речь идет не о запрете политического контента как такового, а о платном его продвижении. Исключения в запрете существуют для новостных изданий. Они могут показывать политическую рекламу, но им запрещено агитировать за или против.

Напомним, о полном отказе от политической рекламы сообщил основатель Twitter Джек Дорси 30 октября. По его словам, в компании не хотят, чтобы таргетированная реклама, несмотря на ее эффективность, влияла на политические решения людей.

Ранее соцсеть Twitter ввела новые правила размещения политической рекламы, которые коснутся всех стран-членов Евросоюза, Индии и Австралии.