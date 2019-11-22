Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям

Иллюстративное фото (pixabay / LoboStudioHamburg)

Возможность скрывать ответы коснется всех пользователей по всему миру на устройствах iOS, Android, а также в Twitter Lite и twitter.com

Социальная сеть Twitter вводит новую функцию, которая позволит пользователям скрывать комментарии к свои записям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог компании.

"Чтобы предоставить вам больше контроля над беседами, которые вы начинаете, мы протестировали функцию, позволяющую вам скрывать ответы к вашим сообщениям в Twitter. Сегодня мы делаем ее доступной людям по всему миру", - говорится в сообшении.

В компании отметили, что таким образом пользователи смогут чувствовать себя безопаснее и комфортнее во время разговоров.

В Twitter рассказали, что во время тестирования функции выяснилось, что большинство людей скрывают ответы, которые они считают неуместными или раздражающими. При этом 85% пользователей, которые скрывали те или иные ответы, не прибегали к блокировке пользователей, оставивших эти комментарии.

Возможность скрывать ответы коснется всех пользователей по всему миру на устройствах iOS, Android, а также в Twitter Lite и twitter.com.

Напомним, основатель Twitter Джек Дорси 30 октября сообщил о полном отказе от политической рекламы. По его словам, в компании не хотят, чтобы таргетированная реклама, несмотря на ее эффективность, влияла на политические решения людей.

Ранее социальная сеть Instagram начала тестировать функцию скрытия количества лайков под постами пользователей.