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Twitter предупредил пользователей о возможных фейках в постах Трампа

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Под сообщениями поставили соответствующую маркировку

Компания Twitter поставила маркировку на твитты президента США Дональда Трампа. Пользователей соцсети таким образом предупредили, что информация может быть фейковой.

Об этом свидетельствуют посты Трампа в Twitter.

Трамп разместил два поста, которые касались возможных фальсификаций при голосовании на выборах по почте.

В первом твите Трамп писал, что рассылка бюллетеней по почте открывает дорогу мошенничеству.

"Почтовые ящики будут вскрыты, бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны", - заявил Трамп.

Также он написал, что миллионы людей получат бюллетени, "независимо от того, кто они и как попали в штат".

Таким образом, выборы в США, по мнению Трампа, будут сфальсифицированы.

Внизу этих твиттов появилась специальная плашка с текстом "Узнайте факты о голосовании по почте". Кликнув по ней, пользователи переходят к списку неточностей, которые Трамп, по мнению специалистов Tiwtter. допустил в своих сообщениях.

Позже Трамп обвинил компанию Twitter во вмешательстве в выборы в США.

Ранее сообщалось, что аналитики прогнозируют проигрыш Трампа на выборах в США.

Напомним, Трамп заявлял, что российский президент Владимир Путин не хочет его победы на предстоящих выборах.

Автор: Инна Собора

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