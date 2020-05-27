Twitter предупредил пользователей о возможных фейках в постах Трампа

Под сообщениями поставили соответствующую маркировку
Компания Twitter поставила маркировку на твитты президента США Дональда Трампа. Пользователей соцсети таким образом предупредили, что информация может быть фейковой.
Об этом свидетельствуют посты Трампа в Twitter.
Трамп разместил два поста, которые касались возможных фальсификаций при голосовании на выборах по почте.
В первом твите Трамп писал, что рассылка бюллетеней по почте открывает дорогу мошенничеству.
"Почтовые ящики будут вскрыты, бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны", - заявил Трамп.
Также он написал, что миллионы людей получат бюллетени, "независимо от того, кто они и как попали в штат".
Таким образом, выборы в США, по мнению Трампа, будут сфальсифицированы.
Внизу этих твиттов появилась специальная плашка с текстом "Узнайте факты о голосовании по почте". Кликнув по ней, пользователи переходят к списку неточностей, которые Трамп, по мнению специалистов Tiwtter. допустил в своих сообщениях.
Ранее сообщалось, что аналитики прогнозируют проигрыш Трампа на выборах в США.
Напомним, Трамп заявлял, что российский президент Владимир Путин не хочет его победы на предстоящих выборах.
Автор: Инна Собора