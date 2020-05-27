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Twitter попередив користувачів про можливі фейки в постах Трампа

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Під повідомленнями поставили відповідне маркування

Компанія Twitter поставила маркування на твітти президента США Дональда Трампа. Користувачів соцмережі таким чином попередили, що інформація може бути фейковою.

Про це свідчать пости Трампа в Twitter.

Трамп розмістив два пости, які стосувалися можливих фальсифікацій при голосуванні на виборах поштою.

У першому твіті Трамп писав, що розсилання бюлетенів поштою відкриває дорогу шахрайству.

"Поштові скриньки будуть розкриті, бюлетені будуть підроблені і навіть незаконно роздруковані і підписані", - заявив Трамп.

Також він написав, що мільйони людей отримають бюлетені, "незалежно від того, хто вони і як потрапили в штат".

Таким чином, вибори в США, на думку Трампа, будуть сфальсифіковані.

Внизу цих твіттів з'явилася спеціальна плашка з текстом "Дізнайтеся факти про голосування поштою". Клікнувши по ній, користувачі переходять до списку неточностей, які Трамп, на думку фахівців Tiwtter. допустив в своїх повідомленнях.

Пізніше Трамп звинуватив компанію Twitter втручання у вибори в США.

Раніше повідомлялося, що аналітики прогнозують програш Трампа на виборах у США.

Нагадаємо, Трамп заявляв, що російський президент Володимир Путін не хоче його перемоги на майбутніх виборах.

Автор: Инна Собора

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