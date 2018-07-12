Twitter может начать удаление подозрительных аккаунтов

Большинство пользователей лишаться порядка четырех подписчиков

Социальная сеть Twitter решила удалять подозрительные аккаунты. Об этом говорится в блоге компании.

Так, сообщается, что долгое время блокировались именно те аккаунты, в поведении которых наблюдались резкие изменения. Владельцы таких профилей не могли залогиниться до тех пор, пока не сбрасывали пароль или не подтверждали, что действительно владеют аккаунтом.

"На этой неделе мы будем удалять заблокированные профили из счетчика числа подписчиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, руководство социальной сети предупреждает, что большинство пользователей лишаться до четырех подписчиков.

"Мы понимаем, что это может быть тяжело для некоторых, но мы верим, что точность и открытость сделают Twitter более надежным сервисом для публичных бесед", - отметили в Twitter.

Отмечено, что причиной удаления может стать публикация сомнительных ссылок, попадания в черные списки или частые упоминания других пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter введет обязательное подтверждение регистрации пользователей через электронную почту и телефонные номера.