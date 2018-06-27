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Соцсеть Twitter введет новые правила регистрации

НовостиТелеком & IT    27.06.2018 - 13:44
Иллюстративное фото (flickr.com Tom Raftery)
Иллюстративное фото (flickr.com Tom Raftery)

Новые правила ввели для того, чтобы избавиться от "троллей" и бот-аккаунтов

Социальная сеть Twitter введет обязательное подтверждение регистрации пользователей через электронную почту и телефонные номера. Об этом сообщили вице-президент компании Дел Харви и руководитель отдела по безопасности Йоель Рот в блоге компании.

Отмечается, что новые правила регистрации ввели для того, чтобы избавиться от "троллей" и бот-аккаунтов.

"Мы никогда не прекратим наши усилия по выявлению и предотвращению попыток манипулирования обсуждениями на нашей платформе", - заявили представители соцсети.

Они добавили, что предпочитают предотвращать проблему, чем дожидаться обращения пользователей.

Так, согласно данным соцсети, каждую неделю в мае системы Twitter выявляли более 9,9 млн автоматических учетных записей и спам-аккаунтов.

Напомним, в мае в компании Twitter рекомендовали пользователям сменить пароли из-за ошибки в системе безопасности.

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Теги публикации: соцсеть, Twitter  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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