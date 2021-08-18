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В Twitter начали помечать твиты с фейками: что это значит

Автор: Анастасия Рокитна

В социальной сети Twitter начали отмечать твиты с информацией, которая вводит в заблуждение. Однако, это возможно для пользователей не всех стран.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный аккаунт Twitter.

Эту функцию сейчас тестируют.

"Мы тестируем функцию, чтобы вы могли сообщать о твитах, которые кажутся обманчивыми", - говорится в сообщении.

Сообщается, это может улучшить скорость и масштаб работы по дезинформации.

Какие страны первые получили возможность

Пользователи в США, Южной Корее и Австралии с 18 августа могут воспользоваться этой функцией.

Как использовать новую функцию

Чтобы воспользоваться новой функцией, которую пока тестируют на пользователях трех стран, стоит кликнуть на кнопку "Пожаловаться на твит" и выбрать "Это вводит в заблуждение".

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