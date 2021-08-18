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У Twitter почали позначувати твіти із фейками: що це означає

Автор: Анастасія Рокитна

У соціальній мережі Twitter почали відзначати твіти з інформацією, яка вводить в оману. Втім, це можливо для користувачів не всіх країн.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний акаунт Twitter.

Цю функцію зараз тестують.

"Ми тестуємо функцію, щоб ви могли повідомляти про твіти, які здаються оманливими", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, це може покращити швидкість і масштаб роботи з дезінформації.

Які країни перші отримали можливість

Користувачі в США, Південній Кореї та Австралії з 18 серпня мають змогу скористатись цією функцією.

Як скористатись новою функцією

Щоб скористатись новою функцією, яку поки тестують на користувачах трьох країн, варто клікнути на кнопку "Поскаржитися на твіт" і обрати "Це вводить в оману".

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