У Twitter почали позначувати твіти із фейками: що це означає

У соціальній мережі Twitter почали відзначати твіти з інформацією, яка вводить в оману. Втім, це можливо для користувачів не всіх країн.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний акаунт Twitter.
Цю функцію зараз тестують.
"Ми тестуємо функцію, щоб ви могли повідомляти про твіти, які здаються оманливими", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, це може покращити швидкість і масштаб роботи з дезінформації.
Користувачі в США, Південній Кореї та Австралії з 18 серпня мають змогу скористатись цією функцією.
Щоб скористатись новою функцією, яку поки тестують на користувачах трьох країн, варто клікнути на кнопку "Поскаржитися на твіт" і обрати "Це вводить в оману".