Twitter могут оштрафовать из-за взлома аккаунтов знаменитостей

Компания Twitter может получить крупный штраф из-за взлома аккаунтов известных людей. Это могло нарушить соглашение с Федеральной торговой комиссией (ФТК) США.

Об этом сообщает Bloombrg.

Так, ФТК в ближайшее время займется проверкой по факту нарушения договоренности, заключенной в 2010 году.

Данное соглашение обязывает Twitter через независимого аудитора дважды в год проводить оценку своих мер по обеспечению безопасности пользователей и указывать имя ответственного за информационную безопасность сотрудника.

Соглашение между Twitter и ФТК было заключено сроком на 20 лет, что позволит комиссии провести тщательное расследование по соблюдению требований договоренности.

Напомним, хакеры взломали учетные записи десятков крупнейших предпринимателей, политиков и компаний в Twitter. На взломанных аккаунтах появлялись сообщения с призывом присылать биткоины на электронные кошельки. В ответ обещали вернуть криптовалюту в двойном размере. В итоге на электронные кошельки хакеров пришло около 300 переводов на сумму более 110 тысяч долларов.

РБК-Украина писало, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование хакерских атак на Twitter-аккаунты знаменитостей.

Напомним, ЕС намерен ужесточить контроль над работой американских компаний, в том числе Google, Amazon и Facebook.