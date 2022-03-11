Twitter и Facebook удалили посты посольства РФ в Великобритании об обстреле роддома в Мариуполе

Twitter и Facebook назвали посты посольства России в Великобритании о вчерашнем обстреле роддома в Мариуполе оскорбительными. Потому соцсети самостоятельно удалили публикации.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, в результате обстрела роддома в Мариуполе погибли три человека, в том числе ребенок. Но российское посольство в Великобритании в одном из своих твитов заявило, что родильный дом в Мариуполе уже долгое время не использовался по назначению, и что в нем размещались украинские вооруженные силы.

"Мы предприняли принудительные меры в отношении твитов за нарушение правил Twitter, в частности, за оскорбительное поведение, связанное с отрицанием насильственных событий", - сказано в заявлении Twitter.