UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Twitter додав нову вкладку. Вона вже піддалась критиці

Фото: популярна вкладка "Для вас" тепер доступна і в Twitter (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

У вівторок Twitter додав в додатку нову вкладку для користувачів iPhone та iPad. Сьогодні, 13 січня ця функція стала доступною для користувачів ПК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Вкладка "Для вас" вже давно є в Tikалгоритмічна часова шкала, яка буде показувати дописи схожі до тих якими ви цікавились.

Twitterific і Tweetbot, схоже, відчувають збій

Нагадаємо, після скандалу Twitter все ж відновив функцію, яка просуває гарячі лінії із запобігання самогубствам та інші ресурси безпеки для користувачів, які шукають соціальну допомогу.

Раніше повідомлялося, що Маск дав доручення видалити із соцмережі функцію, яка допомагала запобігати самогубству.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Twitter