Twitter додав нову вкладку. Вона вже піддалась критиці

У вівторок Twitter додав в додатку нову вкладку для користувачів iPhone та iPad. Сьогодні, 13 січня ця функція стала доступною для користувачів ПК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Вкладка "Для вас" вже давно є в Tikалгоритмічна часова шкала, яка буде показувати дописи схожі до тих якими ви цікавились.

Нагадаємо, після скандалу Twitter все ж відновив функцію, яка просуває гарячі лінії із запобігання самогубствам та інші ресурси безпеки для користувачів, які шукають соціальну допомогу.

Раніше повідомлялося, що Маск дав доручення видалити із соцмережі функцію, яка допомагала запобігати самогубству.

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