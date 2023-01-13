RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Twitter добавил новую вкладку. Она уже подверглась критике

Фото: популярная вкладка "Для вас" теперь доступна и в Twitter (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Во вторник Twitter добавил в приложении новую вкладку для пользователей iPhone и iPad. Сегодня, 13 января, эта функция стала доступной для пользователей ПК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Вкладка "Для вас" уже давно есть у Tik алгоритмическая временная шкала, которая будет показывать сообщения похожие на те, которыми вы интересовались.

, Twitterific и Tweetbot, похоже, испытывают сбой.

Напомним, после скандала Twitter все же восстановил функцию, продвигающую горячие линии по предотвращению самоубийств и другие ресурсы безопасности для пользователей, ищущих социальную помощь.

Ранее сообщалось, что Маск дал поручение удалить из соцсети функцию, которая помогала предотвращать самоубийство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Twitter