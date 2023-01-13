Twitter добавил новую вкладку. Она уже подверглась критике

Во вторник Twitter добавил в приложении новую вкладку для пользователей iPhone и iPad. Сегодня, 13 января, эта функция стала доступной для пользователей ПК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge .

Вкладка "Для вас" уже давно есть у Tik алгоритмическая временная шкала, которая будет показывать сообщения похожие на те, которыми вы интересовались.

Напомним, после скандала Twitter все же восстановил функцию, продвигающую горячие линии по предотвращению самоубийств и другие ресурсы безопасности для пользователей, ищущих социальную помощь.

Ранее сообщалось, что Маск дал поручение удалить из соцсети функцию, которая помогала предотвращать самоубийство.

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