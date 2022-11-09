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У Twitter додали нову галочку для офіційних осіб

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Середа 09 листопада 2022 19:14
У Twitter додали нову галочку для офіційних осіб Фото: у Twitter додали нову галочку для офіційних осіб (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

У соціальну мережу Twitter додали ще одну позначку, яка верифікує акаунти офіційних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Twitter.

Тепер підтверджені облікові записи, серед яких державні акаунти, комерційні компанії, ділові представництва, великі ЗМІ, видавці та деякі громадські діячі отримали мітку "офіційно".

У Twitter додали нову галочку для офіційних осіб

Нова галочка в Twitter (скриншот)

Таким чином користувачі зможуть відрізнити облікові записи людей, які підписані на Twitter Blue (у них є блакитна галочка в профілі), від підтверджених облікових записів.

При цьому мітку "офіційно" неможливо буде придбати.

Нагадаємо, про те, що Twitter вводить нову "офіційну" позначку для деяких акаунтів стало відомо сьогодні, 9 листопада.

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