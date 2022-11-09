У Twitter додали нову галочку для офіційних осіб
Фото: у Twitter додали нову галочку для офіційних осіб (pixabay.com)
У соціальну мережу Twitter додали ще одну позначку, яка верифікує акаунти офіційних осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Twitter.
Тепер підтверджені облікові записи, серед яких державні акаунти, комерційні компанії, ділові представництва, великі ЗМІ, видавці та деякі громадські діячі отримали мітку "офіційно".
Нова галочка в Twitter (скриншот)
Таким чином користувачі зможуть відрізнити облікові записи людей, які підписані на Twitter Blue (у них є блакитна галочка в профілі), від підтверджених облікових записів.
При цьому мітку "офіційно" неможливо буде придбати.