ua ru
Ср, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Twitter добавили новую галочку для официальных лиц

Новина українською →
Среда 09 ноября 2022 19:14
В Twitter добавили новую галочку для официальных лиц Фото: в Twitter добавили новую галочку для официальных лиц (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

В социальную сеть Twitter добавили еще одну отметку, которая верифицирует аккаунты официальных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter.

Теперь подтвержденные учетные записи, среди которых государственные аккаунты, коммерческие компании, деловые представительства, крупные СМИ, издатели и некоторые общественные деятели получили метку "официально".

В Twitter добавили новую галочку для официальных лиц

Новая галочка в Twitter (скриншот)

Таким образом пользователи смогут отличить учетные записи людей, которые подписаны на Twitter Blue (у них присутствует голубая галочка в профиле), от подтвержденных аккаунтов.

При этом метку "официально" невозможно будет приобрести.

Напомним, о том, что Twitter вводит новую "официальную" отметку для некоторых аккаунтов стало известно сегодня, 9 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Twitter
NEWS
Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки
Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки
DAILY
Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией