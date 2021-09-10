Twitter будет маркировать учетные записи ботов

Таким образом, Twitter хочет сделать свою соцсеть более комфортной для пользователей.

Пользователи смогут увидеть бот-аккаунты, которые сообщают о стихийных бедствиях или предоставляют информацию о ближайшем пункте вакцинации от COVID.

"Когда эти учетные записи сообщают вам, что они автоматизированы, вы лучше поймете их назначения при взаимодействии с ними" , - заявили в компании.

Функция позволит отличать "хорошие" боты от спама. На страницах профиля бот-аккаунтов появится соответствующая отметка, также она будет и на сообщениях.

На данный момент функцию тестирует ограниченное количество пользователей по специальному приглашению.