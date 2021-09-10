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Twitter буде маркувати облікові записи ботів

Автор: Валерія Поліщук

Соціальна мережа Twitter на даний момент тестує нову функцію. Соцмережа буде маркувати автоматизовані облікові записи-тобто бот-акаунти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Таким чином, Twitter хоче зробити свою соцмережу більш комфортною для користувачів.

Користувачі зможуть побачити Бот-акаунти, які повідомляють про стихійні лиха або надають інформацію про найближчий пункт вакцинації від COVID.

"Коли ці облікові записи повідомляють вам, що вони автоматизовані, ви краще зрозумієте їх призначення при взаємодії з ними", - заявили в компанії.

Функція дозволить відрізняти "хороші" боти від спаму. На сторінках профілю Бот-акаунтів з'явиться відповідна відмітка, також вона буде і на повідомленнях.

На даний момент функцію тестує обмежена кількість користувачів за спеціальним запрошенням.

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