Twitter больше не будет распространять или рекомендовать аккаунты российских правительств

Сообщается, что учетные записи, которыми руководит российское правительство, больше не будут "распространяться или рекомендоваться людям в Twitter, в том числе в домашней хронологии, обзоре, поиске и других местах сервиса".

В частности, этот шаг отражает новую политику, которую Twitter публикует, чтобы обеспечить свободный поток информации. В политике указано, что Twitter не будет распространять или рекомендовать учетные записи на своей платформе, которыми управляют правительства, которые "вовлечены в вооруженные межгосударственные конфликты".

Эта политика впервые вводится против России из-за ее вторжения в Украину.

Российское правительство имеет миллионы последователей на многочисленных аккаунтах, в том числе те, которые управляются офисом президента России Владимира Путина, министерствами иностранных дел и обороны России.