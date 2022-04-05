UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Twitter больше не будет распространять или рекомендовать аккаунты российских правительств

Twitter больше не будет распространять учетные записи правительства РФ (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Twitter заявили, что больше не будут распространять или рекомендовать учетные записи российского правительства на своей платформе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что учетные записи, которыми руководит российское правительство, больше не будут "распространяться или рекомендоваться людям в Twitter, в том числе в домашней хронологии, обзоре, поиске и других местах сервиса".

В частности, этот шаг отражает новую политику, которую Twitter публикует, чтобы обеспечить свободный поток информации. В политике указано, что Twitter не будет распространять или рекомендовать учетные записи на своей платформе, которыми управляют правительства, которые "вовлечены в вооруженные межгосударственные конфликты".

Эта политика впервые вводится против России из-за ее вторжения в Украину.

Российское правительство имеет миллионы последователей на многочисленных аккаунтах, в том числе те, которые управляются офисом президента России Владимира Путина, министерствами иностранных дел и обороны России.

Ранее мы сообщали, что в России отключили Twitter.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 41-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Twitter