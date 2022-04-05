Twitter больше не будет распространять или рекомендовать аккаунты российских правительств

В Twitter заявили, что больше не будут распространять или рекомендовать учетные записи российского правительства на своей платформе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Сообщается, что учетные записи, которыми руководит российское правительство, больше не будут "распространяться или рекомендоваться людям в Twitter, в том числе в домашней хронологии, обзоре, поиске и других местах сервиса".
В частности, этот шаг отражает новую политику, которую Twitter публикует, чтобы обеспечить свободный поток информации. В политике указано, что Twitter не будет распространять или рекомендовать учетные записи на своей платформе, которыми управляют правительства, которые "вовлечены в вооруженные межгосударственные конфликты".
Эта политика впервые вводится против России из-за ее вторжения в Украину.
Российское правительство имеет миллионы последователей на многочисленных аккаунтах, в том числе те, которые управляются офисом президента России Владимира Путина, министерствами иностранных дел и обороны России.
Ранее мы сообщали, что в России отключили Twitter.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 41-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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