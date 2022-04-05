RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Twitter більше не буде поширювати або рекомендувати акаунти російських урядів

Twitter більше не буде поширювати облікові записи уряду РФ (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Twitter заявили, що більше не будуть поширювати або рекомендувати облікові записи російського уряду на своїй платформі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що облікові записи, якими керує російський уряд, більше не будуть "поширюватись або рекомендуватися людям у Twitter, у тому числі в домашній хронології, огляді, пошуку та інших місцях сервісу".

Зокрема, цей крок відображає нову політику, яку Twitter оприлюднює, щоб забезпечити вільний потік інформації. У політиці зазначено, що Twitter не буде поширювати або рекомендувати облікові записи на своїй платформі, якими керують уряди, які "залучені у збройні міждержавні конфлікти".

Ця політика вперше запроваджується проти Росії через її вторгнення в Україну.

Російський уряд має мільйони послідовників на численних акаунтах, у тому числі ті, які керуються офісом президента Росії Володимира Путіна, міністерствами закордонних справ і оборони Росії.

Раніше ми повідомляли, що у Росії відключили Twitter.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 41-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Twitter