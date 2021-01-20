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Twitter-аккаунты президента и вице-президента США переданы Байдену и Харрис

Вашингтон, Среда 20 января 2021 19:59
Twitter-аккаунты президента и вице-президента США переданы Байдену и Харрис
Фото: Джозеф Байден (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Twitter передал официальные аккаунты президента США и вице-президента в управление Джо Байдену и Камале Харрис. Обновился и сайт Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Аккаунт президента США @POTUS изменил фотографию и описание страницы. В то же время, для страницы 45-го президента Дональда Трампа был выделен адрес @POTUS45.

То же самое случилось и с аккаунтом вице-президента. Профиль @VP обновлен для Камилы Харрис, а для аккаунта Майка Пенса создан адрес @VP45.

Кроме этого, на сайте Белого дома уже обновлены данные касательно президента и вице-президента США. Теперь там также значатся Байден и Харрис.

Сегодня Джозеф Байден и Камала Харрис принесли присягу и стали 46-ми президентом и вице-президентом США соответственно.

На РБК-Украина можно следить в режиме онлайн-трансляции за всеми событиями, словами и решениями в день инаугурации Байдена.

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