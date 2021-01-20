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Twitter-аккаунти президента і віце-президента США передані Байдену і Харріс

Вашингтон, Середа 20 січня 2021 19:59
Twitter-аккаунти президента і віце-президента США передані Байдену і Харріс
Фото: Джозеф Байден (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Twitter передав офіційні акаунти президента США і віце-президента в управління Джо Байдену і Камали Харріс. Оновився і сайт Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Акаунт президента США @POTUS змінив фотографію і опис сторінки. У той же час, для сторінки 45-го президента Дональда Трампа був виділений адресу @POTUS45.

Те ж саме сталося і з аккаунтом віце-президента. Профіль @VP оновлено Каміли Харріс, а для запису Майка Пенси створений адресу @VP45.

Крім цього, на сайті Білого дому вже оновлені дані щодо президента і віце-президента США. Тепер там також значаться Байден і Харріс.

Сьогодні Джозеф Байден і Камала Харріс принесли присягу і стали 46-мі президентом і віце-президентом США відповідно.

На РБК-Україна можна стежити в режимі онлайн-трансляції за всіма подіями, словами і рішеннями в день інавгурації Байдена.

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