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В Twitch произошла масштабная утечка данных. Хакер назвал публикацию "первой частью"

Автор: Сергей Пышкин

В сеть попали исходный код и данные о выплатах авторам контента стриминговой платформы Twitch. Злоумышленник назвал свою публикацию "первой частью".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Отмечается, что вес данных составляет 125 Гб. Неизвестный обнародовал исходный код сайта, в том числе его ранних версий, приложений для смартфонов, персональных компьютеров и консолей. В частности, к утечке попали и выплаты авторам контента, публиковавшегося с 2019 года.

Злоумышленник, со своей стороны, отметил, что решился на такой шаг, из-за токсичности сообщества платформы. Также он планирует таким образом увеличить конкуренцию среди стриминговых сервисов. Инициатор утечки назвал свою публикацию "первой частью", в связи с чем, возможно, через некоторое время могут быть обнародованы новые данные.

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