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"Твой газсбыт" пригрозил должникам судами

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Четверг 07 июля 2022 11:56
"Твой газсбыт" пригрозил должникам судами Фото: "Т вой газсбыт" пригрозил должникам судами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Газоснабжающая сеть Дмитрия Фирташа, работающая под брендом "Твой газсбыт" в 18 областях Украины, призвала потребителей вернут ей долги. Иначе компания пойдет в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Обязанность потребителя произвести полный окончательный расчет с предыдущим поставщиком за потребленный газ. Поставщик, которому потребитель задолжал, имеет право взыскать долг в судебном порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, газсбыты не поставляют природный газ потребителям с 1 мая 2022 года.

Менеджер по связям с общественностью департамента маркетинга и работы с клиентами ГК "Нафтогаз Украины" Галина Русаневич подтвердила долговые проблемы потребителей и заявила, что в случае их возникновения следует обращаться к предыдущему поставщику и написать заявление о возврате переплаты по май.

"Эти компании ведут себя несоответственно в отношении своих клиентов, выставили им счета, которые не имели права выставлять. Люди стали жертвами этой сделки. К сожалению, другого механизма возврата средств, кроме заявления к предыдущему поставщикам, нет", - заявила она.

В подобной ситуации оказался и бизнес, который обслуживался у газсбытов. Средства предприятий "зависли" на счетах сети.

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