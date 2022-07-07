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"Твій газзбут" пригрозив боржникам судами

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Четвер 07 липня 2022 11:56
"Твій газзбут" пригрозив боржникам судами Фото: "Твій газзбут" пригрозив боржникам судами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Газопостачальна мережа Дмитра Фірташа, що працює під брендом "Твій газзбут" у 18 областях України, закликала споживачів повернуть їй борги. Інакше компанія піде в суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Обов’язок споживача - провести повний остаточний розрахунок із попереднім постачальником за спожитий газ. Постачальник, якому споживач заборгував, має право стягнути борг у судовому порядку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, газзбути не постачають природний газ споживачам з 1 травня 2022 року.

Менеджер зі зв’язків з громадськістю департаменту маркетингу та роботи з клієнтами ГК "Нафтогаз України" Галина Русаневич підтвердила боргові проблеми споживачів й заявила, що у разі їх виникнення треба звертатися до попереднього постачальника та написати заяву про повернення переплати за травень.

"Ці компанії поводяться невідповідально щодо своїх клієнтів, виставили їм рахунки, які не мали права виставляти. Люди стали жертвами цієї оборудки. На жаль, іншого механізму повернення коштів, окрім заяви до попереднього постачальникам, немає", - заявила вона.

У подібній ситуації опинився і бізнес, який обслуговувався у газзбутів. Кошти підприємств "зависли" на рахунках мережі.

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