Творець нового амплуа очолив рейтинг найвідданіших футболістів Європи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

34-річний німець очолив перелік найвідданніших футболістів. Він проводить 16-й сезон у футболці гранда Бундесліги.

Мюллєр випередив оборонця "Боруссії" з Менхенгладбаха Тоні Ячке. У лавах "жеребців" він виступає ті ж 16 сезонів. На рік менше в складі "Атлетіка" з Більбао провели Ікер Муньяїн і Оскар де Маркос (по 15 сезонів). Замкнув топ-5 капітан мадридського "Атлетіко" Коке (15 сезонів).

У першій команді "Баварії" Мюллєр провів 692 матчі в усіх турнірах, у яких забив 237 м'ячів і віддав 264 результативні передачі. У грудні він уклав новий контракт із мюнхенцями. Форвард залишиться в команді мінімум до літа 2025 року.

Хто такий Томас Мюллєр

Уродженець баварського містечка Вайльгайм-ін-Обербаєрн, футболом почав займатися в напівпрофесіональному клубі "Пель". До структури "Баварії" потрапив у 10 років, а в сезоні 2007/08 дебютував у резервній команді мюнхенців.

Перші поєдинки в першій команді провів у наступному сезоні, а з кампанії 2009/10 став основним виконавцем "Баварії". Усесвітню славу отримав на ЧС-2010, коли здобув "Золотий бутс" найкращому бомбардиру турніру, забрав приз Найкращому молодому гравцеві Кубка світу та виборов бронзову медаль зі збірною Німеччини. Чемпіон світу-2014 та бронзовий призер Євро-2012 та Євро-2016.

У колекції клубних трофеїв Мюллєра – 12 титулів Бундесліги, 6 Кубків і 8 Суперкубків Німеччини, кубок Ліги чемпіонів (2012/13, 2019/20), медалі володаря Суперкубка УЄФА (двічі) та переможця Клубного чемпіонату світу (двічі). У складі німецької збірної провів 126 матчів (45 м'ячів).

Мюллєра називають творцем нового амплуа – раумдойтера (нім. raumdeuter – шукач простору). Це футболіст, який не прив'язаний до конкретної позиції в атаці, натомість шукає вільні зони для відкривання. Прізвисько – "Радіо Мюллєр".