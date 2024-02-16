Создатель нового амплуа возглавил рейтинг самых преданных футболистов Европы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

34-летний немец возглавил список самых преданных футболистов. Он проводит 16-й сезон в футболке гранда Бундеслиги.

Мюллер опередил защитника "Боруссии" из Менхенгладбаха Тони Ячке. В рядах "жеребцов" он выступает в те же 16 сезонов. На год меньше в составе "Атлетика" из Бильбао провели Икер Муньяин и Оскар де Маркос (по 15 сезонов). Запер топ-5 капитан мадридского "Атлетико" Коке (15 сезонов).

В первой команде "Баварии" Мюллер провел 692 матча во всех турнирах, в которых забил 237 мячей и отдал 264 результативных передачи. В декабре он заключил новый контракт с мюнхенцами. Форвард останется в команде минимум до лета 2025 года.

Кто такой Томас Мюллер

Уроженец баварского городка Уайльхайм-ин-Обербайерн, футболом начал заниматься в полупрофессиональном клубе "Пель". В структуру "Баварии" попал в 10 лет, а в сезоне 2007/08 дебютировал в резервной команде мюнхенцев.

Первые поединки в первой команде провел в следующем сезоне, а с кампании 2009/10 стал основным исполнителем "Баварии". Всемирную славу получил на ЧМ-2010, когда завоевал "Золотой бутс" лучшему бомбардиру турнира, забрал приз Лучшему молодому игроку Кубка мира и завоевал бронзовую медаль со сборной Германии. Чемпион мира-2014 и бронзовый призер Евро-2012 и Евро-2016.

В коллекции клубных трофеев Мюллера – 12 титулов Бундеслиги, 6 Кубков и 8 Суперкубков Германии, кубок Лиги чемпионов (2012/13, 2019/20), медали обладателя Суперкубка УЕФА (дважды) и победителя Клубного чемпионата мира (дважды). В составе немецкой сборной провел 123 матча (45 мячей).

Мюллера называют создателем нового амплуа – раумдойтера (нем. raumdeuter – искатель пространства). Это футболист, который не привязан к конкретной позиции в атаке, ищет свободные зоны для открывания. Прозвище – "Радио Мюллер".