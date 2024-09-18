У Тверській області заявили про пожежу через дронову атаку та евакуацію

У Тверській області (Російська Федерація) у ніч проти 18 вересня сталася пожежа у місті Торопець. Вона виникла на тлі атаки дронів та роботи протиповітряної оборони у регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Тверської області Ігоря Рудені в Telegram.
Місцева влада заявляє, що пожежа виникла у Торопці "на місці падіння уламків БПЛА".
За словами тверського губернатора, якого цитує ресурс "Пул69", у регіоні триває робота ППО через "масовану атаку безпілотників".
Також зазначається, що Руденя ухвалив рішення про "часткову евакуацію населення з території, де веде роботу ППО та локалізується пожежа".
Між тим в мережі були оприлюднені кадри вогняної НС у Тверській області. Як пишуть російські ЗМІ, місцеві жителі кажуть про пожежу та детонацію, та що під атаку дронів міг потрапити склад з боєприпасами.
Нагадаємо, російське місто Торопець розташовано на захід від Твері, та на схід від Білорусі. Відстань населеного пункту від кордону з Україною складає близько 488 км.
Розташування міста Торопець Тверської області на мапі та уявна лінія до кордону з Україною (фото: скрін google.com/maps)
Раніше повідомлялося, що влада Тверської області скаржилася на атаки дронів у регіоні у листопаді минулого року. У РФ стверджували, що БПЛА залетів на територію "Торжокское ЛПУМГ" Газпрому.
А перед тим у РФ заявляли про атаку дрона у вересні 2023-го на "Рєдкінський дослідний завод" у Тверській області.
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