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В Тверской области заявили о пожаре из-за дроновой атаки и эвакуации

Фото: в Торопке Тверской области произошел пожар из-за удара дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Тверской области (Российская Федерация) в ночь на 18 сентября произошел пожар в городе Торопец. Он возник на фоне атаки дронов и работы противовоздушной обороны в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Тверской области Игоря Рудени в Telegram.

Местные власти заявляют, что пожар возник в Торопце "на месте падения обломков БПЛА".

По словам тверского губернатора, которого цитирует ресурс "Пул69", в регионе продолжается работа ПВО из-за "массированной атаки беспилотников".

Также отмечается, что Руденя принял решение о "частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар".

Между тем, в сети были обнародованы кадры огненного ЧС в Тверской области. Как пишут российские СМИ, местные жители говорят о пожаре и детонации, и что под атаку дронов мог попасть склад с боеприпасами.

Новость дополняется...

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Российская ФедерацияПожарАтака дронов