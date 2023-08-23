У Тверській області впав літак Пригожина, - ЗМІ

За інформацією російського пропагандистського Telegram-каналу, на борту літака в момент аварії перебувало семеро людей. Усі вони загинули.

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"За попередніми даними у Тверській області розбився літак з бортовим номером RA-02795. Він належить Євгену Пригожину", - пише Baza.

При цьому очевидці розповідають, що літак начебто збили. За їхніми словами, пролунали два вибухи, після яких він почав падати.

Оновлено 19:58

У пропагандистському виданні ТАСС з посиланням на МНС РФ повідомляють, що під час аварії літака загинули 10 людей.

За інформацією журналістів, бізнес-джет прямував з Москви до Петербурга.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин розпочав військовий заколот наприкінці червня. Причиною цього нібито став обстріл тилових таборів "вагнерівців" російською регулярною армією.

Найманці практично без бою захопили Ростов-на-Дону і Воронеж. Після цього вони попрямували у бік Москви. На цьому етапі Пригожин провів переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та припинив свій бунт.

Згодом стало відомо, що Пригожина відправляють до Білорусі, закриваючи кримінальні справи про переворот.

Зазначимо, нещодавно представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявляв, що у Росії можуть готувати нові заколоти.