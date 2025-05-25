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У Твері заявили про вибухи, під атакою місцевий аеродром

Неділя 25 травня 2025 03:55
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У Твері заявили про вибухи, під атакою місцевий аеродром Ілюстративне фото: у Твері розповіли про дронову атаку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У районі Твері (Російська Федерація) цієї ночі, 25 травня, велася робота ППО і лунали вибухи начебто через фіксацію безпілотників. Під удар дронів, ймовірно, потрапили місцевий аеродром та військова частина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Тверської області Ігоря Руденю та видання "Astra".

За словами російського чиновника, начебто над територією Твері в районі Мігалового було "збито 5 БПЛА". Такі дані представник місцевої влади озвучив о 02:47

"Жертв та руйнувань немає. Триває подальший моніторинг ситуації", - цитує Telegram-канал "Пул69" слова губернатора.

Втім, пізніше він відзвітував про нібито ліквідацію ще трьох дронів "над територією Твері (Мигалово)". Та додав, що робота ППО триває.

Тим часом росЗМІ пишуть, що мешканці Твері розповіли про вибухи в районі міста, зокрема біля військового летовища. Заявлялося, що така "бавовна" сталася на тлі дронової атаки.

Йдеться про аеродром "Мігалове", який розташований на околицях Твері біля мікрорайону Мігалово (колишнє військове містечко).

Видання "Астра" уточнило, що цей аеродром - спільного базування авіації Міноборони РФ та цивільної авіації (Мінтранспорту).

Крім того, в інтернеті оприлюднили кадри про вибухи цієї ночі біля тверського аеродрому.

А ще в мережі повідомляють, що через повітряну атаку там, ймовірно, сталася пожежа на військовій частині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч проти 25 травня у Москві скаржилися на атаку дронів. Крім того, було запроваджено обмеження роботи у низці московських аеропортів.

Також у січні повідомлялося, що у Тверській області дрони атакували місцеву нафтобазу.

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