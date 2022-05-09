Не только ТВ. Хакеры вывели из строя российский RuTube

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова .

Глава ведомства опубликовал в своем Telegram-канале скриншот объявления RuTube о кибератаке на платформу. В нем отмечается, что видеохостинг подвергся мощной хакерской атаке. Время восстановления ее работы неизвестно.

Фото: российский RuTube взломали хакеры (t.me/zedigital)

"Я вам сейчас покажу, откуда на Rutube готовилось нападение", - написал Федоров.

Министр уточнил, что за 6 часов до парада в Москве были отключены четыре сервера. Это позволило не показать всему миру тот бред, который происходил на главной площади РФ.

Rutube - это российский аналог видеохостинга YouTube, с помощью которого власти России пытаются отрезать своих граждан от мировых социальных платформ.