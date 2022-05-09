Не только ТВ. Хакеры вывели из строя российский RuTube
Хакеры атаковали российский видеохостинг RuTube. В результате платформа полностью перестала работать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Глава ведомства опубликовал в своем Telegram-канале скриншот объявления RuTube о кибератаке на платформу. В нем отмечается, что видеохостинг подвергся мощной хакерской атаке. Время восстановления ее работы неизвестно.
Фото: российский RuTube взломали хакеры (t.me/zedigital)
"Я вам сейчас покажу, откуда на Rutube готовилось нападение", - написал Федоров.
Министр уточнил, что за 6 часов до парада в Москве были отключены четыре сервера. Это позволило не показать всему миру тот бред, который происходил на главной площади РФ.
Rutube - это российский аналог видеохостинга YouTube, с помощью которого власти России пытаются отрезать своих граждан от мировых социальных платформ.
Напомним, сегодня, 9 мая, хакеры взломали один из российских телеканалов. На его сайте вместо программы появилось обращение: "На ваших руках кровь".
Отметим, накануне 9 мая украинцев предупредили об угрозе кибератак.
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