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Не только ТВ. Хакеры вывели из строя российский RuTube

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Москва, Понедельник 09 мая 2022 15:03
Не только ТВ. Хакеры вывели из строя российский RuTube Фото: хакеры атаковали российский RuTube (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Хакеры атаковали российский видеохостинг RuTube. В результате платформа полностью перестала работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Глава ведомства опубликовал в своем Telegram-канале скриншот объявления RuTube о кибератаке на платформу. В нем отмечается, что видеохостинг подвергся мощной хакерской атаке. Время восстановления ее работы неизвестно.

Не только ТВ. Хакеры вывели из строя российский RuTube

Фото: российский RuTube взломали хакеры (t.me/zedigital)

"Я вам сейчас покажу, откуда на Rutube готовилось нападение", - написал Федоров.

Министр уточнил, что за 6 часов до парада в Москве были отключены четыре сервера. Это позволило не показать всему миру тот бред, который происходил на главной площади РФ.

Rutube - это российский аналог видеохостинга YouTube, с помощью которого власти России пытаются отрезать своих граждан от мировых социальных платформ.

Напомним, сегодня, 9 мая, хакеры взломали один из российских телеканалов. На его сайте вместо программы появилось обращение: "На ваших руках кровь".

Отметим, накануне 9 мая украинцев предупредили об угрозе кибератак.

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Российская Федерация Михаил Федоров Кибератака Министерство цифровой трансформации Война России против Украины
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