Не тільки ТБ. Хакери вивели з ладу російський RuTube

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова .

Глава відомства опублікував у своєму Telegram-каналі скриншот оголошення RuTube про кібератаку на платформу. У ньому наголошується, що відеохостинг піддався потужній хакерській атаці. Час відновлення її роботи невідомий.

Фото: російський RuTube зламали хакери (t.me/zedigital)

"Я вам зараз покажу, звідки на Rutube готувався напад", - написав Федоров.

Міністр уточнив, що за 6 годин до параду в Москві були відключені чотири сервери. Це дозволило не показати всьому світу ту маячню, яка відбувалася на головній площі РФ.

Rutube - це російський аналог відеохостингу YouTube, за допомогою якого влада Росії намагається відрізати своїх громадян від світових соціальних платформ.