Туск заявив про втручання проросійських сил у конфлікт навколо Конституційного трибуналу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що конфлікт навколо Конституційного трибуналу країни використовують проросійські сили. Вони підтримують політиків та організації, які прагнуть послабити польську демократію, а також залучили до цього протистояння армію російських ботів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Туска, опубліковане в його соцмережі Х.
За словами глави польського уряду, у країні вже багато років діють політики й організації, які прагнуть зруйнувати демократію та верховенство права.
Він наголосив, що ці сили знаходять підтримку за кордоном, зокрема серед прихильників Росії.
"Невипадково вони знаходять підтримку у світі серед проросійських сил. А сьогодні в цьому конфлікті користуються підтримкою армії російських ботів в інтернеті. Ба більше, вони навіть дочекалися публічних компліментів від головного ідеолога Кремля", - заявив Туск.
Прем'єр також звинуватив президента Польщі Кароля Навроцького та партію "Право і справедливість" (PiS) у блокуванні змін, пов'язаних із роботою Конституційного трибуналу.
Водночас Туск наголосив, що Польща не повинна поступатися незалежністю своєї демократії та принципами верховенства права, за які країна тривалий час боролася.
Протистояння навколо Конституційного трибуналу стало частиною ширшого політичного конфлікту між урядом Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким, а також силами, пов'язаними з PiS.
Суперечки стосуються, зокрема, змін у роботі судового органу та його незалежності. Нічні заворушення біля будівлі Трибуналу стали приводом для нового публічного загострення між політичними опонентами.
Про сутички між поліцією і протестувальниками біля Конституційного трибуналу Польщі читатйте в матеріалі РБК-Україна.