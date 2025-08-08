Туск заявив про можливе замороження війни в Україні найближчим часом

Відповідну заяву Туск зробив після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що можливе замороження конфлікту. Я не хочу сказати "закінчення війни", а саме "замороження конфлікту" може відбутися швидше, ніж пізніше", - сказав Туск.

На думку прем'єра Польщі, на це є надія, оскільки сьогодні крайній термін для ультиматуму президента США Дональда Трампа. За словами Туска, Зеленський "дуже обережний, але все ще оптимістичний".

"Українська сторона дуже зацікавлена в тому, щоб Європа, включаючи Польщу, взяла участь у формуванні цього майбутнього припинення вогню, а згодом і миру. Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб мир міг запанувати в нашому регіоні, оскільки це також мало б дуже позитивний вплив на нашу безпеку", - додав Туск.