Туск запропонував виробляти електроенергію для України: чому це вигідно не лише Києву

Як з'ясувало РБК-Україна, виробництво електроенергії спеціально для України - ініціатива Польщі. Київ до Варшави з таким проханням не звертався. Реалізація такої ідеї, безперечно, допоможе Україні, але обсяг додаткової енергії буде досить невеликим. Вона йтиме в рамках ліміту, який поки що складає 1,7 ГВт і вже використовується, але не в повному обсязі.

"Вони пропонують, за фактом, надавати нам аварійну допомогу – все, що ми в межах 1,7 ГВт не вибрали як імпорт. Плюс, потенційно, згідно з правилами ENTSO-e, ми зможемо отримати саме як аварійну допомогу ще 250 МВт. І щоб їм (Польщі – ред.) дозволили при цьому не сплачувати екологічні податки на вугільну генерацію та сплатили грошима ЄС електроенергію. Це дуже цікава і корисна для нас - особливо взимку - історія", - сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі виданню.

Чому пропозиція Туска вигідна Польщі

Але пропозиція Туска надзвичайно вигідна саме Польщі. По-перше, Єврокомісія має скасувати податок на викиди СО2. По-друге, додаткове замовлення отримають польські шахтарі та енергетики, а Польща зможе збільшити використання вугілля, яке через теплу зиму у профіциті.