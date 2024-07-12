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Туск запропонував виробляти електроенергію для України: чому це вигідно не лише Києву

Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував виробляти електроенергію для України. Проте така ініціатива вигідна не тільки Києву, а й Варшаві, причому з кількох причин.

Як з'ясувало РБК-Україна, виробництво електроенергії спеціально для України - ініціатива Польщі. Київ до Варшави з таким проханням не звертався. Реалізація такої ідеї, безперечно, допоможе Україні, але обсяг додаткової енергії буде досить невеликим. Вона йтиме в рамках ліміту, який поки що складає 1,7 ГВт і вже використовується, але не в повному обсязі.

"Вони пропонують, за фактом, надавати нам аварійну допомогу – все, що ми в межах 1,7 ГВт не вибрали як імпорт. Плюс, потенційно, згідно з правилами ENTSO-e, ми зможемо отримати саме як аварійну допомогу ще 250 МВт. І щоб їм (Польщі – ред.) дозволили при цьому не сплачувати екологічні податки на вугільну генерацію та сплатили грошима ЄС електроенергію. Це дуже цікава і корисна для нас - особливо взимку - історія", - сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі виданню.

Чому пропозиція Туска вигідна Польщі

Але пропозиція Туска надзвичайно вигідна саме Польщі. По-перше, Єврокомісія має скасувати податок на викиди СО2. По-друге, додаткове замовлення отримають польські шахтарі та енергетики, а Польща зможе збільшити використання вугілля, яке через теплу зиму у профіциті.

Ініціатива Туска

Нагадаємо, днями прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про готовність виробляти електроенергію спеціально для України на об'єктах вугільної генерації.

Схема досить проста - Польща зможе спалювати польське вугілля, не платячи за викиди, а вироблену електроенергію за європейські гроші передавати Україні.

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