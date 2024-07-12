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Туск предложил производить электроэнергию для Украины: почему это выгодно не только Киеву

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Наталия Гурковская

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил производить электроэнергию для Украины. Однако, такая инициатива выгодна не только Киеву, но и Варшаве, причем по нескольким причинам.

Как выяснило РБК-Украина, производство электроэнергии специально для Украины - инициатива Польши. Киев к Варшаве с такой просьбой не обращался. Реализация такой идеи, безусловно, поможет Украине, но объем дополнительной энергии будет достаточно небольшой. Она будет идти в рамках лимита, который пока составляет 1,7 ГВт и уже используется, но не в полном объеме.

"Они предлагают, по факту, предоставлять нам аварийную помощь - все, что мы в пределах 1,7 ГВт не выбрали в качестве импорта. Плюс, потенциально, согласно правилам ENTSO-E, мы сможем получить именно в качестве аварийной помощи еще 250 МВт. И чтобы им (Польше - ред) разрешили при этом не платить экологические налоги на угольную генерацию и оплатили деньгами ЕС электроэнергию. А это очень интересная и полезная для нас - особенно зимой - история", - сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии изданию.

Почему предложение Туска выгодно Польше

Но предложение Туска чрезвычайно выгодно именно Польше. Во-первых, Еврокомиссия должна будет отменить налог на выбросы СО2. Во-вторых, дополнительный заказ получат польские шахтеры и энергетики, а Польша сможет увеличить использование угля, который из-за теплой зимы имеется в профиците.

Инициатива Туска

Напомним, на днях премьер Польши Дональд Туск заявил о готовности производить электроэнергию специально для Украины на объектах угольной генерации.

Схема довольно проста - Польша сможет сжигать польский уголь, не платя за выбросы, а произведенную электроэнергию за европейские деньги передавать Украине.

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