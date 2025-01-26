Туск занепокоєний мітингом ультраправої партії в Німеччині

Зауважимо, що вчора, 25 січня, "АдН" (Альтернатива для Німеччини) провела великий передвиборчий захід у місті Галле, на якому, зокрема, виступив по відеозв’язку соратник президента США та мільярдер Ілон Маск. Серед іншого, він заявив, що занадто багато уваги приділяється провині за минуле Німеччини, і що її потрібно залишити в минулому.

"Слова про "велику Німеччину" та "необхідність забути провину німців за нацистські злочини", які ми почули від головних дійових осіб мітингу "АдН", звучали надто знайомо і зловісно. Особливо за кілька годин до річниці визволення Освенцима", - прокоментував Туск.