Туск занепокоєний мітингом ультраправої партії в Німеччині

Польський прем'єр Дональд Туск висловив своє занепокоєння з приводу ідей, які напередодні звучали на мітингу ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Туска у соцмережі Х (Twitter).
Зауважимо, що вчора, 25 січня, "АдН" (Альтернатива для Німеччини) провела великий передвиборчий захід у місті Галле, на якому, зокрема, виступив по відеозв’язку соратник президента США та мільярдер Ілон Маск. Серед іншого, він заявив, що занадто багато уваги приділяється провині за минуле Німеччини, і що її потрібно залишити в минулому.
"Слова про "велику Німеччину" та "необхідність забути провину німців за нацистські злочини", які ми почули від головних дійових осіб мітингу "АдН", звучали надто знайомо і зловісно. Особливо за кілька годин до річниці визволення Освенцима", - прокоментував Туск.
Нагадаємо, РБК-Україна детальніше писало про те, як Ілон Маск долучився до старту виборчої кампанії ультраправої партії "АдН".
Зазначимо, що вибори до Бундестагу відбудуться вже наступного місяця, 23 лютого.
Наразі розпочалася інтенсивна фаза передвиборчої кампанії. Згідно з опитуваннями, "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) продовжує лідирувати з великим відривом від "АдН", в той час, як "Соціал-демократичній партії Німеччини" (СДПН) на чолі з Крістіаном Лінднером - партії, від якої Олаф Шольц знову висувається на посаду канцлера ФРН - доводиться турбуватися про проходження до парламенту.
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