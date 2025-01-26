Туск обеспокоен митингом ультраправой партии в Германии

Польский премьер Дональд Туск выразил свое беспокойство по поводу идей, которые накануне звучали на митинге ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Туска в соцсети Х (Twitter).

Заметим, что вчера, 25 января, "АдГ" (Альтернатива для Германии) провела большое предвыборное мероприятие в городе Галле, на котором, в частности, выступил по видеосвязи соратник президента США и миллиардер Илон Маск. Среди прочего, он заявил, что слишком много внимания уделяется вине за прошлое Германии, и что ее нужно оставить в прошлом.

"Слова о "великой Германии" и "необходимости забыть вину немцев за нацистские преступления", которые мы услышали от главных действующих лиц митинга "АдН", звучали слишком знакомо и зловеще. Особенно за несколько часов до годовщины освобождения Освенцима", - прокомментировал Туск.