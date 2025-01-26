Туск обеспокоен митингом ультраправой партии в Германии
Польский премьер Дональд Туск выразил свое беспокойство по поводу идей, которые накануне звучали на митинге ультраправой партии "Альтернатива для Германии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Туска в соцсети Х (Twitter).
Заметим, что вчера, 25 января, "АдГ" (Альтернатива для Германии) провела большое предвыборное мероприятие в городе Галле, на котором, в частности, выступил по видеосвязи соратник президента США и миллиардер Илон Маск. Среди прочего, он заявил, что слишком много внимания уделяется вине за прошлое Германии, и что ее нужно оставить в прошлом.
"Слова о "великой Германии" и "необходимости забыть вину немцев за нацистские преступления", которые мы услышали от главных действующих лиц митинга "АдН", звучали слишком знакомо и зловеще. Особенно за несколько часов до годовщины освобождения Освенцима", - прокомментировал Туск.
Напомним, РБК-Украина подробнее писало о том, как Илон Маск присоединился к старту избирательной кампании ультраправой партии "АдН".
Федеральные выборы в Германии
Отметим, что выборы в Бундестаг состоятся уже в следующем месяце, 23 февраля.
Сейчас началась интенсивная фаза предвыборной кампании. Согласно опросам, "Христианско-демократический союз" (ХДС) продолжает лидировать с большим отрывом от "АдГ", в то время, как "Социал-демократической партии Германии" (СДПГ) во главе с Кристианом Линднером - партии, от которой Олаф Шольц снова выдвигается на пост канцлера ФРГ - приходится беспокоиться о прохождении в парламент.
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