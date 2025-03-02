Туск на саміті у Лондоні проситиме союзників посилити східний фланг НАТО
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що східний фланг НАТО має бути посилений. Про це він проситиме союзників на саміті у Лондоні 2 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Туска перед самітом, якого цитує BBC.
"Це буде справжнім випробуванням намірів і можливостей кожної європейської держави, щоб війська європейських союзників були присутніми у Фінляндії, країнах Балтії і Польщі - на кордонах з Росією та Білоруссю", - сказав він.
Туск зазначив, що Польща повинна мати "додатковий страховий поліс" у вигляді зміцнення обороноздатності країни та Європи. На його думку, Європа "повинна взяти на свої плечі більшу відповідальність за безпеку континенту".
"Це парадокс, послухайте, як це звучить: 500 млн європейців просять 300 млн американців, щоб вони їх захистили від 140 млн росіян. Якщо вмієш рахувати, то розраховуй на себе", - додав Туск.
Прем'єр Польщі також заявив, що підтримує пропозицію прем'єр-міністра Італії Джорджи Мелоні скликати саміт європейських лідерів і США.
Польща укріплює кордон з РФ і Білоруссю
Нагадаємо, раніше Польща та країни Балтії запропонували Європейському Союзу побудувати на кордоні з Росією і Білоруссю 700-кілометрову лінію оборони.
Також Польща започаткувала проєкт "Східний щит", в рамках якого укріпить кордон з Росією та Білоруссю. Польський уряд виділи на нього 10 млрд злотих.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначав, що "Східний щит" спрямований для стримування потенційного агресора. Туск заявляв, що Польща вже розпочала будувати лінії укріплень на кордоні з Росією.
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