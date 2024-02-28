Таку заяву глава польського уряду зробив під час прес-конференції в Празі 27 лютого.

Роберт Фіцо разом з прем'єром Угорщини Орбаном продовжують рішуче засуджувати постачання зброї в Україну. Під час зустрічі Вишеградської четвірки він заявив, що забезпечення військового обладнання лише продовжило дворічну війну, і закликав Європейський Союз сприяти переговорам з метою припинення конфлікту.

"Вгадай, Роберте, де був би кордон між Росією та Україною без нашої допомоги, - спитав польський прем'єр, - Я думаю, що це набагато цікавіше питання!"

Його відповідь зруйнувала початкові спроби інших посадовців зберігати гармонію та рекламувати спільні позиції щодо сільського господарства. У той час як Туск і Фіала підтримували Україну, Фіцо разом з угорським прем'єром Орбаном критикували санкції, спрямовані проти Росії.

"Тісні зв’язки всередині Вишеградської четвірки зруйнувалися після того, як країни приєдналися до ЄС і НАТО", - пишуть у ЗМІ.

Крім того, новий уряд Фіцо викликає попередження з боку ЄС за переписування кримінального кодексу.

Під час прес-конференції словацький репортер запитав, чи ізолює Словаччину його антизахідна риторика. "Я хотів би попросити вас, будь ласка, не бентежте словацькі ЗМІ", — сказав Фіцо, який нападав на журналістів після брифінгу