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Туск розкритикував Фіцо за "проросійську риторику" щодо військової допомоги Україні

Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував словацького колегу Роберта Фіцо через його критику військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Таку заяву глава польського уряду зробив під час прес-конференції в Празі 27 лютого.

Роберт Фіцо разом з прем'єром Угорщини Орбаном продовжують рішуче засуджувати постачання зброї в Україну. Під час зустрічі Вишеградської четвірки він заявив, що забезпечення військового обладнання лише продовжило дворічну війну, і закликав Європейський Союз сприяти переговорам з метою припинення конфлікту.

"Вгадай, Роберте, де був би кордон між Росією та Україною без нашої допомоги, - спитав польський прем'єр, - Я думаю, що це набагато цікавіше питання!"

Його відповідь зруйнувала початкові спроби інших посадовців зберігати гармонію та рекламувати спільні позиції щодо сільського господарства. У той час як Туск і Фіала підтримували Україну, Фіцо разом з угорським прем'єром Орбаном критикували санкції, спрямовані проти Росії.

"Тісні зв’язки всередині Вишеградської четвірки зруйнувалися після того, як країни приєдналися до ЄС і НАТО", - пишуть у ЗМІ.

Крім того, новий уряд Фіцо викликає попередження з боку ЄС за переписування кримінального кодексу.

Під час прес-конференції словацький репортер запитав, чи ізолює Словаччину його антизахідна риторика. "Я хотів би попросити вас, будь ласка, не бентежте словацькі ЗМІ", — сказав Фіцо, який нападав на журналістів після брифінгу

 

Нагадаємо, у січні, після російського обстрілу Києва, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зазначив, що ситуація у столиці України виглядає "нормально". Його спитали, чи планує він поїхати до Києва, щоб зрозуміти війну РФ проти України, яка триває другий рік. Однак Фіцо назвав конфлікт "локальним".

"Ви серйозно думаєте, що в Києві війна? Ви жартуєте, будь ласка, я сподіваюся, ви несерйозно. Поїдьте туди, і ви побачите, що в місті нормальне життя, абсолютно нормальне життя", - заявив словацький прем'єр.

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