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Туск: Распад СССР стал благом для Украины


Туск не считает распад СССР геополитической катастрофой века

Глава Европейского совета Дональд Туск считает, что распад СССР стал благом для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Туска в Twitter.

По словам главы Европейского совета  распад Советского союза пошел на пользу многим странам.

"Распад Советского союза не был величайшей геополитической катастрофой века. Я хочу сказать громко и ясно: распад СССР был благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. И также для русских", - подчеркнул Туск во время визита в Грузию.

Напомним, после посещения с президентом Украины Владимиром Зеленским Станицы Луганской Дональд Туск заявил, что в Украине продолжается трагедия для местных жителей, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Отметим, ранее Туск неоднократно заявлял о том, что Украина является частью Европы и Европейский союз никогда не смирится ни с одним фактом агрессии в Азовском море, никогда не признает аннексию Крыма и не откажется от санкций до прекращения Россией агрессии.

 

 

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