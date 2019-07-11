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Туск: Розпад СРСР став благом для України


Туск не вважає розпад СРСР геополітичною катастрофою століття

Голова Європейської ради Дональд Туск вважає, що розпад СРСР став благом для України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Туска в Twitter.

За словами голови Європейської ради розпад Радянського союзу пішов на користь багатьом країнам.

"Розпад Радянського союзу не був найбільшою геополітичною катастрофою століття. Я хочу сказати голосно і ясно: розпад СРСР був благословенням для грузин, поляків, українців і всієї Центральної і Східної Європи. І також для росіян", - підкреслив Туск під час візиту в Грузію.

Нагадаємо, після відвідування з президентом України Володимиром Зеленським Станиці Луганської Дональд Туск заявив, що в Україні триває трагедія для місцевих жителів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Зазначимо, раніше Туск неодноразово заявляв про те, що Україна є частиною Європи і Європейський союз ніколи не змириться з жодним фактом агресії в Азовському морі, ніколи не визнає анексію Криму і не відмовиться від санкцій до припинення Росією агресії.

 

 

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