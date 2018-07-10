Туск закликав Трампа цінувати Євросоюз в якості союзника США

Туск підкреслив, що витрати ЄС на оборону спрямовані на загальну безпеку

Голова Європейської ради Дональд Туск перед зустріччю президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним закликав Трампа цінувати Євросоюз в якості союзника. Про це Туск написав у своєму Twitter.

"Дорогий Дональд Трамп. У США немає і не буде союзника краще, ніж ЄС. Ми витрачаємо на оборону набагато більше, ніж Росія і стільки ж, скільки і Китай. Я сподіваюся, що у вас немає сумнівів щодо того, що це інвестиція в нашу безпеку, чого не можна сказати з упевненістю про витрати Росії та Китаю", - заявив Туск.

Фото: скріншот повідомлення Туска

Зазначимо, Туск зробив цю заяву на тлі підготовки до саміту НАТО. Раніше Трамп неодноразово звинувачував своїх союзників по альянсу в тому, що ті не виконують узяті на себе зобов'язання направляти до 2% ВВП на оборону.

Нагадаємо, до цього Туск зазначив, що на зустрічі Трампа і Путіна можливо обговорення питання українських політв'язнів.