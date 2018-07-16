Туск закликав світових лідерів відмовитися від торгових війн

Туск також виступив за реформи у сфері світової торгівлі

Європейський союз, США, Китай і Російська Федерація мають відмовитися від торгових війн. Про це заявив глава Європейської ради Дональд Туск після саміту ЄС-Китай.

Зокрема, Туск назвав припинення торгових війн загальним боргом США, Євросоюзу, Китаю і Росії.

"Це загальний борг Європи і Китаю, а також США і Росії, не знищити торговий порядок, а поліпшити його, не починати торгові війни, які так часто перетворювалися на жорсткі конфлікти в нашій історії", - заявив Туск.

На його думку, світ потребує торгових реформ, а не конфронтації..

"Перед нами стоїть дилема - грати в жорстку гру, наприклад, тарифні війни і конфлікти в таких країнах, як Україна і Сирія, або шукати спільні рішення на основі чесних правил", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Туск закликав президента США Дональда Трампа цінувати Євросоюз в якості союзника США.

"Дорогий Дональд Трамп. У США немає і не буде союзника краще, ніж ЄС. Ми витрачаємо на оборону набагато більше, ніж Росія і стільки ж, скільки і Китай. Я сподіваюся, що у вас немає сумнівів щодо того, що це інвестиція в нашу безпеку, чого не можна сказати з упевненістю про витрати Росії та Китаю", - наголосив Туск.