Туск приїхав до Львова, а Бойка викликали на допит в СБУ: новини за 17 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

РФ намагається цинічно приховати втрати серед військових КНДР, спалюючи тіла загиблих північнокорейських солдатів.

Сили оборони ведуть бої на фронті протяжністю понад 1170 км, заявив головком Олександр Сирський.

Суд відхилив прохання скасувати вердикт у справі Трампа про хабар

Як пише CNN, Верховний суд штату Нью-Йорк відмовився скасувати вердикт суду присяжних. Раніше вони визнали обраного президента США Дональда Трампа винним у справі про виплату за мочання актриси фільмів для дорослих Стормі Деніелс.

Суддя відкинув аргумент адвокатів Трампа, які наполягали, що справа проти нього потрапляє під президентський імунітет, і це нібито звільняє його від відповідальності.

Ліквідація російського генерала в Москві - справа рук СБУ, - джерела

Як повідомили РБК-Україна джерела, підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова є спецоперацією СБУ.

Самокат з вибухівкою був підірваний, коли Кирилов з помічником заходили в під’їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Обоє загинули.

Бойко прийшов на допит до СБУ, - джерела

Як повідомили РБК-Україна джерела, український нардеп, очільник забороненої ОПЗЖ Юрій Бойко перебував на допиті. Це сталось після того, як він опублікував відеозвернення, де використовував кремлівські наративи. Тепер Бойко має детально пояснити свої останні заяви.

Україні потрібно ще 12-15 систем ППО, щоб повністю захиститися від ударів РФ, - Зеленський

За словами президента, Росія спробує завдати нового удару, щойно буде готова. Саме тому Україні потрібна надійна гарантія захисту від повітряного терору, а це означає наявність достатньої кількості систем ППО.

"Щоби повністю захистити Україну від російських ракетних ударів, потрібно ще 12–15 систем, крім обіцяних на саміті, і партнери про це знають", - заявив Зеленський.

Британія екстрено виділила 35 млн фунтів стерлінгів на відновлення енергетики в Україні

Як зазначили в британському уряді, 20 млн будуть направлені на забезпечення надзвичайних потреб в енергетиці. На підтримку для виконання життєво важливих ремонтів мережі електропередач і забезпечення додаткових потужностей. Кошти будуть виділені і для захисту енергетичної інфраструктури України.

Ще 15 мільйонів підуть на гуманітарну допомогу найвразливішим верствам населення.

Туск у Львові закликав партнерів припинити спекулювати на можливій поразці України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув з візитом до Львова. Він закликав світ не спекулювати на можливій поразці України.

"Я звертаюся до всіх лідерів західного світу - ми всі повинні підтримати Україну в цей час, як ніколи раніше. Припиніть спекулювати про можливу поразку України," - заявив Туск.

Буде тиснути на Путіна анекдотом. Зеленський пояснив, чому Орбан не може бути миротворцем

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україні потрібні прямі відносини зі США, оскільки Україна вже показала, що вона - сильна країна, і це було доведено на полі бою.

"У когось іншого в Європі є такий приклад сучасний? Ні в кого. У Орбана є така армія? Ні. Яким чином він буде тиснути на Путіна? Анекдот, посмішка? Нехай собі залишить", - додав глава української держави.

Німеччина готова відправити миротворців в Україну, але якщо РФ на це погодиться, - Пісторіус

"Якщо буде припинення вогню, тоді, звичайно, західна спільнота, партнери по НАТО, потенційно ООН і Європейський Союз повинні будуть обговорити, як такий мир, таке припинення вогню може бути забезпечене. І очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відіграватиме в цьому важливу роль", - сказав голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.

РФ провокаціями на кордоні хоче показати Естонії, що вона наступна, - The Telegraph

Видання пише, що нещодавно на російсько-естонському кордоні було помічено дирижабль, на який спочатку в Естонії не відреагували. Однак наступного дня росіяни пішли на ескалацію і намалювали на дирижаблі свою напівсвастику - літеру Z.