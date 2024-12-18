Туск приехал во Львов, а Бойко вызвали на допрос в СБУ: новости за 17 декабря

Война России против Украины: последние новости

РФ пытается цинично скрыть потери среди военных КНДР, сжигая тела погибших северокорейских солдат.

Силы обороны ведут бои на фронте протяженностью более 1170 км, заявил главком Александр Сырский.

Суд отклонил просьбу отменить вердикт по делу Трампа о взятке

Как пишет CNN, Верховный суд штата Нью-Йорк отказался отменить вердикт суда присяжных. Ранее они признали избранного президента США Дональда Трампа виновным по делу о выплате за мочание актрисы фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.

Судья отверг аргумент адвокатов Трампа, которые настаивали, что дело против него попадает под президентский иммунитет, и это якобы освобождает его от ответственности.

Ликвидация российского генерала в Москве - дело рук СБУ, - источники

Как сообщили РБК-Украина источники, подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является спецоперацией СБУ.

Самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба погибли.

Бойко пришел на допрос в СБУ, - источники

Как сообщили РБК-Украина источники, украинский нардеп, глава запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко находился на допросе. Это произошло после того, как он опубликовал видеообращение, где использовал кремлевские нарративы. Теперь Бойко должен подробно объяснить свои последние заявления.

Украине нужно еще 12-15 систем ПВО, чтобы полностью защититься от ударов РФ, - Зеленский

По словам президента, Россия попытается нанести новый удар, как только будет готова. Именно поэтому Украине нужна надежная гарантия защиты от воздушного террора, а это означает наличие достаточного количества систем ПВО.

"Чтобы полностью защитить Украину от российских ракетных ударов, нужно еще 12-15 систем, кроме обещанных на саммите, и партнеры об этом знают", - заявил Зеленский.

Британия экстренно выделила 35 млн фунтов стерлингов на восстановление энергетики в Украине

Как отметили в британском правительстве, 20 млн будут направлены на обеспечение чрезвычайных потребностей в энергетике. На поддержку для выполнения жизненно важных ремонтов сети электропередач и обеспечения дополнительных мощностей. Средства будут выделены и для защиты энергетической инфраструктуры Украины.

Еще 15 миллионов пойдут на гуманитарную помощь самым уязвимым слоям населения.

Туск во Львове призвал партнеров прекратить спекулировать на возможном поражении Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с визитом во Львов. Он призвал мир не спекулировать на возможном поражении Украины.

"Я обращаюсь ко всем лидерам западного мира - мы все должны поддержать Украину в это время, как никогда раньше. Прекратите спекулировать о возможном поражении Украины," - заявил Туск.

Будет давить на Путина анекдотом. Зеленский объяснил, почему Орбан не может быть миротворцем

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужны прямые отношения с США, поскольку Украина уже показала, что она - сильная страна, и это было доказано на поле боя.

"У кого-то другого в Европе есть такой пример современный? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Каким образом он будет давить на Путина? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит", - добавил глава украинского государства.

Германия готова отправить миротворцев в Украину, но если РФ на это согласится, - Писториус

"Если будет прекращение огня, тогда, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально ООН и Европейский Союз должны будут обсудить, как такой мир, такое прекращение огня может быть обеспечено. И очевидно, что Германия, как крупнейшая экономика Европы, будет играть в этом важную роль", - сказал глава Минобороны Германии Борис Писториус.

РФ провокациями на границе хочет показать Эстонии, что она следующая, - The Telegraph

Издание пишет, что недавно на российско-эстонской границе был замечен дирижабль, на который сначала в Эстонии не отреагировали. Однако на следующий день россияне пошли на эскалацию и нарисовали на дирижабле свою полусвастику - букву Z.